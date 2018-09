Botanische Bombe in Engelschoff

Riesenkürbis ist schon 290 Kilo schwer



Die sympathisch größenwahnsinnigen Hobbygärtner aus dem Dörfchen Engelschoff schlagen erneut Mutanten-Alarm. Der jährliche Wettbewerb um den größten Kürbis nimmt erneut Auswüchse an, die an Gigantomanie grenzen: Die Nase vorn hat in dieser Ernte-Saison Björn Boroske (42). Sein Kürbis der Sorte "Atlantic Giant" hat schon ein geschätztes Gewicht von ca. 290 Kilo - und er wächst immer noch.Wie berichtet, machen die ehrgeizigen Mitglieder einer Clique aus Gartenfreunden seit einigen Jahren mit einem Spaßwettbewerb um den prallsten und schwersten Kürbis von sich reden. Meistens liefern sich Fliesenleger Björn Boroske und sein Bruder Benjamin (34) spannende Kopf-an-Kopf-Rennen.Beide haben längst den Dreh raus und wissen, wie man aus einem Päckchen Samen aus dem Internethandel (Kürbis-Olli) kolossale Gartenfrüchte heranzieht: mit viel Sonnenlicht und täglich bis zu 300 Litern Wasser an heißen Sommertagen. Im Rekordsommer 2018 betrieben die Atlantic Giants mit ihren sattgrünen, Elefantenohr-großen Blättern auf Hochtouren Photosynthese. Das Resultat sind botanische Bomben in Orange.Aus einem Dutzend Mitbewerbern sticht derzeit Björn Boroskes Frucht hervor. Der Umfang seines Kürbis', den er Mitte April pflanzte, beträgt 365 Zentimeter. Somit hat er gute Chancen, den Rekord seines Bruders zu knacken. Benjamin siegte 2016 mit einem Kürbis-Koloss, der mehr als 300 Kilo auf die Waage brachte und einen Umfang von 3,50 Metern jedes Gurtmaß sprengte.Die Stunde der Wahrheit schlägt am Wiegetag, den die Freunde am Samstag, 29. September, mit einem Kürbisfest feiern. Nach der Siegerehrung kommen - natürlich - Kürbis-Gerichte auf den Tisch. Der Atlantic Giant liefert schmackhaftes, leicht nussiges Fruchtfleisch für Suppen, Brot und Co.