Bürgerbus Horneburg mit neuem Fahrplan

lt. Horneburg. Schneller als gedacht kann der verbesserte Fahrplan des Horneburger Bürgerbusses in Kraft treten. Er gilt bereits ab Donnerstag, 9. August, und hängt ab sofort an allen Haltestellen aus. In gedruckter Form liegt der neue Fahrplan noch nicht vor, das Ganze ist aber in Arbeit, so Tobias Terne, Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins.

Die Haltestellen "Horneburg, Teiledamm" und "Am Milchberg" wurden verlegt, die Haltestellen "Agathenburg, Feldstraße" und "Nottensdorf, Habeckstal" fallen weg. Neu ist dagegen die Haltestelle "Horneburg, Kirche".

Die erste Fahrt des Bürgerbusses startet künftig täglich von montags bis freitags um 8.30 Uhr an der Hafenstraße in Horneburg und führt über Gut Daudieck, Bliedersdorf und Nottensdorf zurück nach Horneburg. Die erste Abfahrt in Dollern ist um 9.49 Uhr vom Rüstjer Weg. Von dort fährt der Bus über Osterberg, Birkenweg (Mohr) und Bahnhof Dollern über Agathenburg wieder nach Horneburg.

Die letzte Fahrt endet montags bis freitags um 17.38 Uhr an den Kalkwiesen in Horneburg.

Mit den Änderungen der Linienführung reagiert der Verein auf Wünsche der Bürger, die vorher teilweise lange auf den nächsten Bus warten mussten, um z.B. vom Einkauf in Horneburg wieder nach Hause zu kommen.

• Zur Jahresversammlung lädt der Verein am Mittwoch, 5. September, um 19.30 Uhr ins Tivoli in Horneburg ein.