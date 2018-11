Chorprobe bei der Pfarrgemeinde in Stade

Neuer Übungsraum: "Hafensänger" suchen weitere Mitglieder



Schweren Herzen haben sich die Mitglieder des gemischten Chors "Stader Hafensänger" von ihrem Übungsraum im Anglerheim getrennt. "Der Weg durch die Schwingewiesen war in der dunklen Jahreszeit nicht ungefährlich", sagt Chor-Pressesprecher Hans-Jürgen Weidlich, vor einigen Jahren sei ein Sänger sogar überfallen worden. "Daher wurde nach neuen Räumen gesucht."Der neue Übungsraum befindet sich in der Pfarrgemeinde Heilig Geist an der Timm-Kröger-Straße 16 in Stade. Dort sind ab sofort Nachwuchs-Sänger und Instrumentalisten willkommen. Gesucht werden Mitmusiker, die Akkordeon, Gitarre oder Bass spielen können.Geprobt wird 14-tägig montags von 20 bis 22 Uhr. Der nächste Übungsabend ist am 5. November.Interessenten melden sich beim Ersten Vorsitzenden Gerhard Bellgardt, Tel. 04141 - 64728, oder per Internet-Kontaktformular unter http://www.stader-hafensaenger.de