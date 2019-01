Die besten Brieftaubenzüchter aus dem Landkreis geehrt

Zur großen Siegerehrung der besten Brieftaubenzüchter trafen sich jüngst die Mitglieder der Reisevereinigung Harsefeld in Bliedersdorf. Die Brieftaubenzüchter aus Buxtehude, den Samtgemeinden Apensen, Harsefeld, Horneburg, Fredenbeck und der Gemeinde Jork konnten viele Auszeichnungen entgegennehmen. Erster Meister der Reisevereinigung wurde der Züchter Stefan Quast aus Jork-Moorende, Zweiter wurde Reinhard Wichern aus Hedendorf, den dritten Platz belegten Wilhelm u. Stefan Engelken aus Grundoldendorf, der vierte Platz ging an Hugo Peters aus Buxtehude, der fünfte Platz an Gerhard Mehrkens aus Nottensdorf.