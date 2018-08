Drei tolle Tage in Stade-Hagen

Ortschaft feiert ihr 51. Volks- und Schützenfest am Schießstand: Band "Allegro" spielt zum Auftakt

Auf drei tolle Tage im Zeichen des Schießsports freuen sich die Schützen aus der Stader Ortschaft Hagen. Für das 51. Volks- und Schützenfest von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, am Schießstand hat der Festausschuss ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Hier ein Überblick:19 Uhr: Antreten zum Abholen des Ortrates und der Würdenträger,20 Uhr: Eröffnung des Festes mit der Band „Allegro“, Amateur-Pokalschießen, Würdenträgerschießen für die Beste Dame, den Besten Mann, alle Jungschützen-Würdenträger, Schießen auf die Königsscheibe, Medaillen und Preisschießen für Vereinsmitglieder.10 bis 12 Uhr: Königsrunde, Schießen auf die Königsscheibe, Pokal-, Medaillen- und Preisschießen,13 Uhr: Abholen der Kinder- und Jugendwürdenträger,14.30 bis 16.30 Uhr: Kinderschützenfest, Kaffee und Kuchen, Preisverteilung vom Kinder- und Jugendschießen,20.30 Uhr: Tanzvergnügen mit "DJ Drossel" am Schießstand, Eröffnung mit dem Ehrentanz der Würdenträger (Eintritt frei).11 Uhr: Empfang der Abordnungen auswärtiger Vereine, Erbsensuppe-Essen (die Hagener Bürger sind eingeladen),13.30 Uhr: Antreten zum Festumzug mit dem Spielmannszug Steinkirchen und dem Jugendmusikzug der Feuerwehr Kremperheide,15 Uhr: Kaffee und Kuchen,17 Uhr: Ziehung der Gewinner der Tombola, Proklamation der neuen Würdenträger (einschließlich Kinderwürdenträger), Ausklang des Schützenfestes mit Musik.An allen Festtagen ist mit Schausteller- und Imbissbetrieben für Speis', Trank und Kurzweil gesorgt.

Grußwort des Präsidenten

"Unser Schützenverein feiert sein 51. Schützenfest und ich lade alle Einwohner und Gäste herzlich ein. Dem neu formierten Festausschuss und seinen Helfern sei gedankt. Am Schießstand besteht während des Festes die Gelegenheit, schöne Stunden beim Tanzen und Feiern in geselliger Runde zu verbringen. Die Bewohner Hagens möchte ich bitten, die Ortschaft mit Fahnenschmuck in einem festlichen Rahmen zu präsentieren. Viel Spaß und gut Schuss!"Hans‐Hermann Buuck, Präsident