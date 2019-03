Effektiv gegen Müll: Straßenreiniger freuen sich über neues Fahrzeug

Gute Nachrichten für die Straßenreiniger in Stade. Die Kommunalen Betriebe der Hansestadt (KBS) haben ihren Fuhrpark erweitert. Das neue Müllpressfahrzeug, das bis zu vier Kubikmeter gepressten Müll aufnehmen kann, wird ab sofort für die werktägliche Müllreinigung im Innenstadtbereich und für die Containerplätze eingesetzt. Der Wagen verfügt über modernste Technik, die eine einfachere und gesundheitsschonendere Arbeit für die KBS-Mitarbeiter ermöglicht.Während bisher ein Pritschenwagen mit Standardmülltonnen durch die Stadt fuhr, in die die Straßenreiniger den Inhalt der Papierkörbe händisch kippten, wird der Müll künftig über eine Öffnung am Boden der Mülleimer direkt nach unten in Wannen oder Säcke geleert und anschließend über eine mechanische Kippvorrichtung am Fahrzeug in den Transporter geladen und gepresst. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt dafür 120 Mülleimer im Stadtgebiet ersetzt."Das neue Müllfahrzeug erleichtert uns die Arbeit sehr", sagt Bernd Cords, Leiter der Straßenreinigung bei der KBS. Die Straßen ließen sich nun viel effektiver reinigen und die Kollegen würden in Hinblick auf den Gesundheitsschutz deutlich entlastet.