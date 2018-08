Ein Grillfest auf dem Wasser mit dem BBQ Donut

Neuer Freizeitspaß auf dem Burggraben



Ob auf dem Burggraben, der Schwinge oder der Elbe: Das maritime Angebotsprogramm der Stade Marketing und Tourismus GmbH erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit und erhält in diesem Jahr besonderen Zuwachs: Der "BBQ Donut" hält Einzug in den Burggraben und ist die neue Freizeitattraktion in Stade.In dem Wasserfahrzeug der besonderen Art finden bis zu zehn Personen Platz. Das kreisrunde, mit umweltfreundlichem E-Motor betriebene Kleinboot besitzt in seiner Mitte einen integrierten Holzkohlegrill, wodurch während der Fahrt nicht nur die Aussicht, sondern auch ein leckeres Barbecue genossen werden kann. Zehn Getränke sind pro Fahrt frei, weitere werden auf Kommissionsbasis bereitgestellt. Leckere Grillpakete können zudem auf Anfrage hinzu gebucht werden.• Gestartet werden kann mit dem "BBQ Donut" je nach Verfügbarkeit täglich um 12.30 Uhr und 18.30 Uhr zu zwei- oder dreistündigen Fahrten sowie um 16 Uhr zu zweistündigen Fahrten. Start- und Endpunkt der Tour ist der "Stade Beach" am Holzhafen. Bis zu zehn Personen, wobei eine Person der Fahrer ist (für ihn ist auch keine Tischmulde vorgesehen), können an einer Fahrt teilnehmen. Pro Gruppe beginnen die Kosten bei 195 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information am Hafen, Tel. 04141-77698-0.