Einkaufsgutscheine als Dank an die jungen Künstler

Große Preisübergabe vom WOCHENBLATT-Malwettbewerb "Mein schönstes Ferienerlebnis"



Zu einem Kinder-Malwettbewerb mit tollen Preisen hatte das WOCHENBLATT aufgerufen. Die Teilnehmer sollten ihr schönstes Ferienerlebnis malen. Die Motive zeigten, dass viele Familien ihren Urlaub am Wasser verbracht hatten. Farbenfrohe Strandmotive waren eindeutig in der Überzahl.Kürzlich wurden die Preise an die kleinen Künstler übergeben. Jeweils einen Einkaufsgutschein über 50 Euro von Marktkauf in Stade, Drosselstieg 77, erhielten Maike Estevam Klenke (12) aus Stade, Niklas Erb (12) aus Stade und Teo Lilienkamp (8) aus Stade. Einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 100 Euro über eine Kinderbrille von "Cotte der Optiker" aus Stade, Inselstraße 4c, gewann Celine Buchkammer (8) aus Stade. Das WOCHENBLATT bedankt sich bei allen Teilnehmern für die vielen bunten Bilder und bei den Sponsoren für die wertvollen Preise!