﻿Erfolgreiche Energie-Scouts im Landkreis Stade

Klimawerkstatt zeichnete in Stade 14 Projekt-Teilnehmer aus

Insgesamt 14 Auszubildende haben das Projekt "Energie-Scouts" erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Technologiezentrum Stade überreichte Landrat Michael Roesberg, Schirmherr der Klimawerkstatt, gemeinsam mit den Klimaschutzmanagern aus den Kommunen die Urkunden.Die Initiatoren des Vereins Klimawerkstatt Stade freuten sich in der bereits zweiten Projekt-runde über eine gute Beteiligung. Auszubildende aus sieben Betrieben erlangten in drei Workshops die Grundkenntnisse, um in ihren Unternehmen die Ziele Ressourcenschutz und Energieeffizienz voranzutreiben.In dem begleitenden Wettbewerb erarbeiteren die Azubis Vorschläge zum Energiesparen. Bei der Abschlussveranstaltung wurden die Projektergebnisse vor Publikum und einer Fachjury präsentiert.