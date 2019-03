Erfolgreiche Jungschützen: Jugendtrainer will mit Schützenklischees aufräumen

Biertrinkende Männer und Frauen in Uniform, die gern im Gleichschritt marschieren: Dieses Bild haben noch immer zahlreiche Menschen im Kopf, die an Schützenvereine denken. Dass es den meisten Schützen aber in erster Linie um den Schießsport und im besonderen Maße auch um Jugendarbeit geht, halten viele nicht für möglich.Christian Leue, Jugendtrainer und Kassenwart im Schützenverein Dollern, ist einer, der gegen gängige Schützenklischees kämpft und sich in der Jugendarbeit engagiert. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat der Familienvater eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut, die vor allem mit der Luftpistole schon etliche Meistertitel errungen hat.Bevor die Kinder und Jugendlichen ab dem Grundschulalter zu ihm finden, müsse er aber doch bei einigen Eltern Vorurteile ausräumen und falsche Vorstellungen korrigieren, sagt Leue. "Sein Kind zum Schießtraining zu schicken, ist letztlich nichts anderes, als es zum Fußballtraining zu schicken. Wir machen zusammen Sport, spielen Spiele und fördern den Teamgeist."Zu den größten Talenten der Dollerner Jugendschützenabteilung gehören Lara (14) und Jasper (11) Tiedemann sowie Lasse (15) und Leif (11) Leue. Lara hat u.a. bereits zwei Mal an den Deutschen Meisterschaften im Luftpistolenschießen teilgenommen und gehört als Bezirks- und Landesmeisterin zum Landesbestenkader.Ebenfalls im Landesbestenkader ist Lasse. Auch er ist amtierender Bezirks- und Landesmeister und hat auch schon an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen.Jasper ist im Schülerkader und ist erst kürzlich Bezirksmeister in seiner Altersklasse geworden. Leif ist Vizebezirksmeister."Die Jugendlichen haben viel Spaß am Schießsport und sind insgesamt ein tolles Team, obwohl sie vom Alter teilweise zehn Jahre auseinander liegen", sagt Christian Leue. Beim wöchentlichen Training wird er von zwei Schützendamen bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren unterstützt. Wenn alle Plätze auf dem Schießstand belegt sind, vertreiben sich die Wartenden die Zeit mit Gesellschaftsspielen oder am Tischkicker. "Und die Älteren kümmern sich mit um die Jüngeren", sagt der Trainer.Er wünscht sich, dass künftig noch mehr junge Menschen die sportliche Seite des Schützenwesens für sich entdecken.• Jungen und Mädchen ab sechs Jahren sind eingeladen, montags um 17 Uhr am Training auf dem Schießstand in Dollern (bei der Mehrzweckhalle im Tannenweg) teilzunehmen.