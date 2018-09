Erfolgreiche Voltigierer aus Fredenbeck werden im Rathaus geehrt

Im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus wurde in der vergangenen Woche das Voltigier-Team des Fredenbecker Reitvereins um Trainerin Gesa Bührig (3. v. li. in schwarz) für seine herausragenden Leistungen geehrt. Für das Foto posierten die erfolgreichen Sportler zusammen mit Samtgemeinde-Bürgermeister Ralf Handelsmann (li.) und Gemeindebürgermeister Uli Schumacher. Das Voltigier-Team hat die erfolgreichste Saison seiner Laufbahn hinter sich. Mit ihrer Kür zum Goethe-Drama "Faust" räumte die Mannschaft beim größten Turnier Deutschlands, dem CHIO Aachen, für den sich die Gruppe in diesem Jahr erstmals qualifiziert hatte, richtig ab und siegte im Nationenpreis. Kürzlich gewannen die Voltigierer zudem auch noch die Deutschen Meisterschaften.