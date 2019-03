Erste Weichen gestellt

Der Drochterser Bauhof ist personaltechnisch vergleichsweise dünn besetzt. Bauhofleiter Jan Viemann spricht von einer schwierigen Situation. "Im Vergleich zu anderen Gemeinden sind wir mit unseren sechs Mitarbeitern bescheiden aufgestellt." Es gäbe so etwas wie eine Faustregel, so Viemann: Pro 1.000 Einwohner eine Bauhofstelle. In Drochtersen sind die sechs Mitarbeiter des Bauhofs jedoch für gut 11.000 Einwohner tätig. Hinzu kommt, dass vier der Mitarbeiter auf die 60 Jahre zugehen.Die Organisation des Bauhofs ist ein Thema des Drochterser Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Personal am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr im Ratssaal der Gemeinde. Die Ausschussmitglieder befassen sich dabei mit der Endfassung eines Organisations-Gutachtens, das von der Firma Schneider & Zajontz erstellt wurde. Erste Weichen für eine Verbesserung der Situation wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2019 gestellt. Geplant sind weitere Vollzeitstellen und die Finanzierung eines Traktors sowie weiteren Arbeitsmaterials. Damit folgten die Ratsleute den Empfehlungen der Gutachter, weitere Stellen zu schaffen und in Maschinen und Gebäude des Bauhofs zu investieren. Alternativ wäre eine Auslagerung anstehender Arbeiten denkbar. Aber von der Möglichkeit, Aufgaben auf externe Firmen zu übertragen, hält Bauhofleiter Viemann nichts. "Das wird zu teuer." Beispiele, die das belegen, könne er aufzeigen.• Weiteres Thema der Ausschusssitzung ist der Breitbandausbau in der Gemeinde. Drochtersen befindet sich derzeit im Austausch mit dem Unternehmen "Deutsche Glasfaser", das auch in der Samtgemeinde Lühe großflächig tätig ist. Das Unternehmen habe deutlich gemacht, grundsätzlich Interesse am Ausbau eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet zu haben, so Bürgermeister Mike Eckhoff.