Mehr als hundert Jahre lang bestimmte die Chorgemeinschaft der Neuen Liedertafel Oldendorf das Geschehen im Dorf mit, bevor der Verein vor neun Jahren vom Rock- und Popchor "Our Sound" Oldendorf übernommen wurde. Jetzt wurde das damals gemachte Versprechen eingelöst, die handgestickte Fahne an einem würdigen Platz auszustellen.Im Oldendorfer Rathaus wird die Fahne nun in einem Kasten ausgestellt. Für den von Otto Kruse - Ehemann der Chorvorsitzenden Christine Kruse - selbst gebauten Kastens gab es einen Zuschuss von der Volksbank Oldendorf.