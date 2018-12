Fahrt von Stade zum Baltic Festival nach Karlshamn

Musik und Theater in der Partnerstadt



Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli, bietet die Stadt Stade 50 Bürgern eine Fahrt zum Baltic Festival in die Partnerstadt Karlshamn in Schweden an. Das Festival ist eines der größten Volksfeste in Südschweden. Ein vielschichtiges Kulturprogramm mit mehr als 100 Musikern und Theatergruppen erwartet die Besucher. Die Teilnehmer der Fahrt werden nicht nur das Festival, die schwedische Landschaft, die Gastfreundschaft, Kunst und Kultur genießen, sondern können sich auf zwei erlebnisreiche Tage freuen.Ein Vorbereitungstreffen mit Vorstellung des Reiseprogramms findet Anfang 2019 im Stader Rathaus statt.Die Fahrt- und Übernachtungskosten betragen 350 Euro pro Person im Doppelzimmer. Anmeldung bei der Referentin für Städtepartnerschaften, Karina Holst per E-Mail: karina.holst@stadt-stade.de oder unter Tel. 04141 - 401103.