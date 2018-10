Familie Drewes feiert gelungene Neueröffnung in Dollern

Am großen Eröffnungstag nach dem umfangreichen Umbau des Drewes Marktes in Dollern kamen die begeisterten Kunden am Montagmorgen aus dem Staunen gar nicht heraus: Familie Drewes bekam viel Lob für ihren mit viel Liebe zum Detail und noch kundenfreundlicher gestalteten Markt."Mir gefällt es hier sehr gut, man hat mehr Platz, die Beleuchtung stimmt, das Gesamtkonzept sagt mir zu", so Stammkunde Joachim Streckwaldt, dessen Sohn in der Drewes-Getränkeabteilung arbeitet.Was die Kunden zudem besonders freut: Ab sofort gibt es frischen Fisch im erweiterten Sortiment, der wohl bei vielen Kunden am Montag gleich auf dem Mittags- oder Abendbrottisch landete."Endlich können wir loslegen", freut sich Marktleiter Björn Falk stellvertretend für sein ganzes Team. Er ist erster Ansprechpartner für die Kunden, die jetzt auf insgesamt 1.600 Quadratmetern frische Waren aus der Region sowie aus aller Welt finden.Und wer im neuen Markt nicht gleich das findet, was er sucht, fragt einfach einen der vielen hilfsbereiten Drewes-Mitarbeiter. "Im Gegensatz zu vielen anderen Märkten wird man hier immer freundlich beraten und findet immer einen Ansprechpartner", sagt eine zufriedene Kundin.