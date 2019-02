Fasching in Mulsum: Wer bricht den Eier-Rekord?

Zum traditionellen Faschingswochenende lädt der Club "Gemütlichkeit" am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, ins Deutsche Haus nach Muslum ein. Los geht es mit einer Faschingsfete für Kinder am Samstag, 9. Februar, von 14 bis 17 Uhr mit den Animateuren Sabine Kohn, Heike Beckmann und Monika Güldenhaupt sowie mit dem DJ Sven.Abends sind dann die Erwachsenen dran. Beim großen Faschingsball tritt ab 20 Uhr u.a. das Elmer Männerballett auf.Gegen den Kater am nächsten Morgen hilft das "Eierschnorren" am Sonntag, 10. Februar, Treffpunkt ist um 10 Uhr das Deutsche Haus. Anschließend geht es durch die Straßen Wiesenrain, Suerfeld und Feldstraße. Mit dabei ist ein Akkordeon- und Teufelsgeigenspieler. Das Eieressen für die Schnorrer findet später im Deutschen Haus statt.Wer die meisten Eier gegessen hat, wird zum Eierkönig und zur Eierkönigin proklamiert. Der Rekord bei den Männern liegt derzeit bei 33 Spiegeleiern, der Rekord bei den Frauen immerhin bei 19 verspeisten Eiern. Man munkelt, dass zumindest der Rekord bei den Männern in diesem Jahr gebrochen werden könnte.