Feline Wendelborn ist die neue Spargelkönigin der Stader Geest

Die Stader Geest hat eine neue Majestät: Feline Elisabeth Wendelborn (19) repräsentiert ab sofort als Spargelkönigin die Region und passt mit ihrem champagnerfarbenen Kleid perfekt zu dem "königlichen Gemüse", das in den sandigen Böden der Geest so prächtig wächst und gedeiht.Warum der Verein Geest Landtouristik Fredenbeck und der Spargelhof Werner bereits im Januar die neue Spargelkönigin ins Amt gehoben und vorgestellt haben, erklärt Hans-Lothar Kordländer vom Verein. "Anlässlich unseres zehnjährigen Vereinsjubiläums wollen wir in diesem Jahr neue Wege gehen und unsere Region noch besser nach außen präsentieren".Gleichwohl sei Spargelkönigin Feline keine Konkurrentin der anderen Majestäten, sondern hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und vielleicht sogar gute Freundschaft, z.B. mit der Blüten- oder Apfelkönigin aus dem Alten Land, so Kordländer."Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagt Feline Wedelborn. Sie habe sich schon als 16-jährige gewünscht, einmal Spargelkönigin zu werden. Damals jobbte die junge Frau aus Deinste regelmäßig auf dem Spargelhof in ihrem Heimatort, wo auch ihre Mutter angestellt ist."Der Bezug zum Spargel ist schon lange da", sagt Feline, die im März eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am Elbe Klinikum Stade beginnt. Sie selbst mag das Gemüse am liebsten klassisch mit Salzkartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise, verrät sie beim Pressetermin im Heimathaus "Op de Heidloh" in Kutenholz.Feline freut sich darauf, möglichst viele Termine wahrzunehmen und dabei viele neue Leute kennenzulernen. Einen ihrer ersten Auftritte wird die Spargelkönigin beim Besuch der Reise- und Freizeitmesse am 17. Februar in Bremervörde haben.Anlässlich des Sommerfestes am 23. Juni, das der Verein Geest Landtouristik in Kooperation mit dem Heimat- und Kulturkreis und der Festhalle Kutzenholz in Kutenholz organisiert, ist zudem ein großes Treffen mit den Majestäten aus der ganzen Region geplant, bei dem Feline als Gastgeberin auftreten wird. Auch beim Spargellauf in Deinste wird Feline vor Ort sein."Unsere Königinnen sind hervorragende Botschafterinnen für den ganzen Landkreis", so der stellvertretende Landrat Hans-Jürgen Detje, der Spargelkönigin Feline symbolisch in Amt und Würden hob. Es sei ein tolles Bekenntnis zur Heimat und zur Region, ein solches Amt zu übernehmen.