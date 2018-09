Ferienspaß in den Herbstferien

In den Herbstferien vom 1. bis 12. Oktober bietet die Stadtjugendpflege Stade viele Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Geplant sind u.a. Ausflüge in den neuen Bikepark Altes Land, in das Erlebnisbad "Arriba" in Norderstedt oder ins "Jumphouse" in Hamburg. Anmeldung und nähere Infos unter Tel. 04141-5449-0 oder http://www.stadt-stade.info, Rubrik Familie und Senioren. Anmeldeschluss ist Freitag, 21. September.