Flüssige Übertragung

EWE kommt Kunden Helmut Vermehren aus Freiburg mit neuem Vertrag entgegen

EWE-Kunde Helmut Vermehren (72) aus Freiburg in Nordkehdingen atmet auf. Nachdem das WOCHENBLATT kritisch über über technische und vertragliche Unstimmigkeiten nach Vermehrens Wechsel von der Telekom zu EWE berichtete, kam Bewegung in die Sache. Seit Freitag, 21. Dezember, hat Vermehren einen zu seinen Nutzer-Bedürfnissen passenden Vertrag.Noch Ende November hatte ihm die EWE zu seinem Ärgernis mitgeteilt, dass sie ihm wegen technischer Schwierigkeiten mit der vorhandenen Kupferleitung kein schnelles Internet mehr zur Verfügung stellen könne und bot ihm die Kündigung oder einen Vertrag über lahme 16 MBit/Sekunde Downloadleistung an.Nach dem Artikel "Internetnutzer in Nordkehdingen fühlt sich digital herabgestuft" im WOCHENBLATT kam die EWE noch einmal auf Vermehren zu und unterbreitete ihm ein Angebot über 25MBit/Sekunde. Vermehren nahm die Offerte ohne viel Zögern an. Der Polizist im Ruhestand freut sich, nun endlich wieder verpassten Fernsehsendungen nachträglich per Streaming im Internet schauen zu können. Die Datenleistung reicht aus, um Vermehrens Lieblingssendung "Der Tatortreiniger" flüssig zu übertragen. "Danke, liebes WOCHENBLATT, ihr bewegt was."