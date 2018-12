Flugzeugbauer erfüllt Kinderwünsche

Airbus-Mitarbeiter übergeben Geschenke



Insgesamt 37 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren der Stader Rotkreuz-Kindertagesstätte in Hahle verbrachten den Vormittag in der Feuer- und Rettungswache des Airbus-Werkes in Stade. Standort- und Werkleiter des großen Flugzeugbauers, Kai Arndt, hieß die jungen Gäste willkommen und übergab den Kindern Geschenke, die zuvor Airbus-Mitarbeiter besorgt hatten.Bei Snacks und Getränken konnten sich die Mädchen und Jungen die Löschfahrzeuge aus der Nähe anschauen und sich hineinsetzen. "Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiter so zahlreich dem Aufruf gefolgt sind, den Kindern der Kita Hahle Weihnachtswünsche zu erfüllen. Das Lachen und die leuchtenden Augen der Kinder sind ein schönes Geschenk auch für uns", sagte Kai Arndt.