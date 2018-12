Förderverein Horneburg lädt ein zum Neujahrsempfang mit Musik-Session

Musik-Session im Supermarkt: Zu einem besonderen Neujahrsempfang lädt der Förderverein Horneburg am Freitag, 4. Januar 2019, ab 19 Uhr in den REWE-Markt Huber in Horneburg ein. Hartmut Huber, der sich als Zweiter Vorsitzender im Förderverein engagiert, gibt ein Fass Freibier für alle Gäste aus, außerdem können die Bürger bei einem Glas Sekt mit den Mitgliedern des Fördervereins anstoßen und ins Gespräch kommen.Dazu gibt es Live-Musik im Rahmen der Konzert-Reihe "Songs & Whispers". Die Allwins, eine schwedische Roots-Country Band mit Frontman Ove Jansson, verzaubern die Zuhörer mit einem fließenden Strom von Melodien mit einfachen Akkorden, die sich mit einem Gefühl der Hoffnung und Freiheit vermischen. Harbottle & Jonas, ein Folk-Duo aus dem englischen Devon, verbinden Traditionen der Folkmusik mit originellen und zeitgenössischen Interpretationen.