"FrauenFilmNacht" zum Frauentag im CineStar

Mit der siebten großen "FrauenFilmNacht" unter dem Motto „Meilensteine der Frauengeschichte“ wollen die Gleichstellungsbeauftragten der Hansestädte Stade und Buxtehude, der Samtgemeinden Apensen, Harsefeld, Horneburg, Lühe, Nordkehdingen, Oldendorf-Himmelpforten sowie der Gemeinde Drochtersen und des Landkreises Stade den Internationalen Frauentag am Freitag, 8. März, feiern und laden dazu ins CineStar-Kino in Stade ein.Zwischen 17.30 Uhr (Einlass) und Mitternacht erwartet die Frauen ein höchst anspruchsvolles und sehr aktuelles Programm. Insgesamt werden drei Filme gezeigt, zum Letzten sind ausdrücklich auch Männer herzlich willkommen, betont Anne Behrends, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.Los geht es um 18 Uhr mit dem Dokumentarfilm „#Female Pleasure“ von 2018. Darin geht es um fünf mutige, kluge und selbstbestimmte Frauen, die das Tabu des Schweigens und der Scham brechen, das ihnen die Gesellschaft oder ihre religiösen Gemeinschaften mit ihren archaisch-patriarchalen Strukturen auferlegen.Filmischer Höhepunkt des Abends ist um 20 Uhr der Film „Die Frau des Nobelpreisträgers“ von Björn Runge. Darin geht es um einen extrovertierten Schriftsteller und dessen Frau. Das Paar verstrickt sich zunehmend in seine Lebenslüge und die Rollenaufteilung wird immer brüchiger.Zum Schluss sehen die Zuschauer die Komödie „Das Schmuckstück“ mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu. Deneuve spielt darin die brave Hausfrau eines neureichen Industriellen, die nach einem Herzinfarkt ihres Mannes plötzlich dessen Firma übernehmen muss.Zusätzlich zu den Filmen wartet eine interaktive Ausstellung zur Geschichte der Frauenbewegung auf die Besucher• Tickets gibt es ab sofort für sieben Euro in den Büros der Gleichstellungsbeauftragten in Stade, Buxtehude und in Horneburg sowie im CineStar Stade. www.cinestar.de/kino-stade.