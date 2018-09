Über 48 neue Kinderbücher freut sich das Team der Bücherei in Fredenbeck. Die Spende im Wert von 400 Euro kommt von der siebten Herrenmannschaft des VfL Fredenbeck. „Unser Team besteht immer mehr aus jungen Vätern, die das Angebot der Bibliothek gerne und häufig für die Kinder nutzen“, so Steffen Sahr, Kapitän der Fredenbecker Handballer.Daher habe sich die Mannschaft entschlossen, die Einnahmen des letzten Dorfderbys gegen die sechste Mannschaft des VfL Fredenbeck zu spenden. Bei der Übergabe kamen die Handballer mit ihren Kindern in die Bücherei, auch der stellv. Bürgermeister der Gemeinde Fredenbeck, Rolf Helmecke, war vor Ort.Öffnungszeiten der Bücherei: Montag und Dienstag: 9 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag: 15.30 bis 19 Uhr.