Gesellschaftliches Großereignis

14. Stader Opernball / Wenige Sitzplatzkarten



Damen in festlichen Roben und Herren im feinen Smoking werden am Samstag, 2. März, ins Stadeum strömen. Ab 20 Uhr findet dort der Stader Opernball statt. "Für mich eine Premiere, für Stade bereits das 14. Mal", sagt Silvia Stolz, neue Geschäftsführerin und Intendantin des Stadeums. "Ich freue mich sehr auf dieses gesellschaftliche Ereignis, das in der Region seinesgleichen sucht."Zum stilvollen Programm des Abends gehören Auftritte großer Stargäste. Die Deutschen Tanzmeister Valentin und Renata Lusin, bekannt aus der Fernsehshow "Let's Dance", zeigen ihr Können, ebenso die A-Formation des Braunschweiger TSC, der ebenfalls amtierender Deutscher Meister ist. Eröffnet wird der Ball von den Stader Debütantinnen und Debütanten unter Anleitung der Tanzschule Hillmann. Für Tanzmusik sorgt das Party Symphonie Orchestra, das zu später Stunde von DJ Tim aus Heinbockel abgelöst wird.Fortuna herausfordern kann man auf der Stadeum-Galerie beim Roulette oder Black Jack sowie bei einer großen Tombola. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste vom Stadissimo-Team, u.a. mit der begehrten Currywurst mit Blattgold.Kooperationspartner des Stader Opernballs sind die Volksbank Stade-Cuxhaven, die Firma Mohr aus Dollern und das Autohaus Mohr. Sie unterstützen die Veranstaltung u.a. mit wertvollen Tombolapreisen.Für den Stader Opernball gibt es nur noch wenige Sitzplatzkarten (72 Euro), Wandelkarten (42 Euro) sind noch in größerer Stückzahl erhältlich. Reservierung unter Tel. 04141-409140.