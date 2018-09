Große Ausbildungsmesse im Stadeum

Mehr als 70 Unternehmen, Schulen und Institutionen stehen Schülern Rede und Antwort



Vorträge auf der Messe



Welchen Weg möchte ich nach der Schule einschlagen? Welcher Beruf passt zu mir? Und wie finde ich überhaupt eine Lehrstelle? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Ausbildung und Beruf geben mehr als 70 Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und aus der gesamten Region am Mittwoch, 19. September, von 8 bis 16 Uhr auf der Ausbildungsmesse im Stadeum, Schiffertorsstraße 6 in Stade. Der Eintritt ist frei."Ob duale Studiengänge, kaufmännische Berufe, Berufe im Logistikbereich oder handwerkliche Berufe, die Ausbildungsmesse im Stadeum hat für jeden etwas dabei", sagt Sylvia Pohl vom Stadeum-Marketing. "Das Stadeum rechnet wie in den Vorjahren mit rund 4.500 Besuchern."Die mittlerweile vierzehnte Ausbildungsmesse gewinnt immer mehr an Gewicht, sowohl für die Jugendlichen als auch für die Ausbildungsbetriebe selbst. "Intensive Investitionen in die Ausbildung eigener Azubis sind heutzutage unerlässlich", erklärt Sylvia Pohl. "Die Ausbildungsmesse stellt deshalb eine ideale Plattform zur Kommunikation zwischen den jungen Leuten und den Ausbildungsbetrieben dar." Auf der einen Seite hätten die Betriebe die Chance, ihre Arbeit und die angebotenen Ausbildungen zu präsentieren, auf der anderen Seite würden die Jugendlichen die Vielfalt an Möglichkeiten erkennen, die sich ihnen nach der Schule eröffnet. Durch persönliche Beratung und Informationen werden den Fachkräften von morgen Entscheidungshilfen geboten.Neben den Informationsständen gibt es über den Tag verteilt interessante Vorträge, u.a. von Airbus, der DOW, vom DRK, den Elbe Kliniken, der Feuerwehr Hamburg, der Polizei, der AOK, der Sparkasse Stade-Altes Land, der Bundeswehr, der PFH Stade und der Hochschule 21. Die IHK Stade wird außerdem eine Podiumsdiskussion zum Thema "Anforderungen und Erwartungen der Betriebe" durchführen.Tatkräftig unterstützt wird die Messe von der AOK, der Landesschulbehörde, dem Arbeitgeberverband Stade, der KVG Stade sowie der Süderelbe AG.Ausbildungsmesse im StadeumMittwoch, 19. September, 8 bis 16 UhrSchiffertorsstraße 6Tel. 04141-409115Diese Vorträge können die Messegäste besuchen:AOK – Die Gesundheitskasse: "Sieben Stufen zum Erfolg – Goodbye Hotel Mama" (Raum K 1 bis 3)Ostfalia Hochschule – Campus Suderburg: "Vorstellung des Studiengangs Soziale Arbeit" (Schwingesaal)PFH Private Hochschule Hansecampus Stade: "Wir sind alle Verkäufer! Wir verkaufe ich mich richtig?" (Raum K 1 bis 3)Polizeiinspektion Stade: "Polizei - sei dabei!" (Schwingesaal)IHK Podiumsdiskussion: "Anforderungen und Erwartungen der Betriebe" (Raum K 1 bis 3)DRK – Kreisverband Stade: "FSJ & BFD eine gute Alternative" (Schwingesaal)Airbus Operations GmbH: "Make it possible. Make it happen. Make it fly." (Raum K 1 bis 3)Hochschule 21: "Studieren genial DUAL!" (Schwingesaal)Elbe Kliniken Stade Buxtehude GmbH: "Wir haben mehr Apps als du denkst!" (Raum K 1 bis 3)DOW: "Bewerbungs-Workshop" (Schwingesaal)Bundeswehr: "Deine Karriere bei der Bundeswehr beginnt jetzt!" (Raum K 1 bis 3)Feuerwehr Hamburg: "Ausbildungsmöglichkeiten bei der Feuerwehr" (Schwingesaal)PFH Private Hochschule Hansecampus Stade: "Influence me! Wie Influencer Marketing funktioniert" (Raum K 1 bis 3)Ostfalia Hochschule: "Informatik am Beispiel logistischer Prozesse" (Raum K 1 bis 3)