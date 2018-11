Große Pflanz-Aktion am Schulzaun

Schülergruppe am Vincent-Lübeck-Gymnasium entwirft Konzept "Grüne Schule"



Umweltschutz bringt in einer großen Gruppe Gleichgesinnter besonders viel Spaß. Knapp 50 Schüler, Sekretärinnen, Eltern und Lehrer des Vincent-Lübeck-Gymnasiums in Stade verschönerten kürzlich den Metallzaun an der Südseite der Schule mit einer Bepflanzung.Die Idee und das Konzept des Projekts "Grünere Schule" wurde im Werte-und-Normen-Unterricht des zwölften Jahrgangs entwickelt. Zuvor war das Thema "Öko-Ethik" behandelt worden.Schulleiterin Elfriede Schöning lobt das Ergebnis. Am Zaun wird schon im kommenden Frühjahr eine von Vögeln, Igeln und Co. belebten Wildhecke wachsen. Schöning: "Wir warten schon mit Spannung auf den Frühling."