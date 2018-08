Günter Heins aus Wiepenkathen hat schon 125 Mal Blut gespendet

Rotes Kreuz dankt mit Präsent

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand jüngst die dritte diesjährige Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Stader Ortschaft Wiepenkathen statt. Erfreulicherweise konnte die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wiepenkathen-Haddorf, Gerda Grade, eine besondere Ehrung vornehmen: Günter Heins aus Wiepenkathen hat zum 125. Mal unentgeltlich Blut gespendet und somit Leben gerettet.Heins' Ehefrau Anke, die ebenfalls auf mehr als 100 Spenden kommt, gehörte zu den ersten Gratulanten. Die Vorsitzende Gerda Grade bedankte sich im Namen des DRK mit einem Präsent und einem Gutschein bei Günther Heins.Nächster Blutspendetermin in Wiepenkathen ist am Dienstag, 9. Oktober, 16 bis 20 Uhr, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Ohle Kamp 3.