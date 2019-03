Heide Wehling-Keilhack wird neue Pastorin in Fredenbeck

Die Kirchengemeinde Fredenbeck bekommt eine neue Pastorin. Zum 1. April wechselt Heide Wehling-Keilhack (61) von der Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf zur Martin-Luther-Gemeinde nach Fredenbeck. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und mich reizt die etwas ländlichere Region", sagt die Theologin, die fünfeinhalb Jahre in Neu Wulmstorf tätig war.Ihr Weggang hat mehrere Gründe. "Nach unseren Söhnen Niels und Arne ist jetzt auch unsere Tochter Chiara ausgezogen, da orientiert man sich als Eltern noch einmal neu", sagt Heide Wehling-Keilhack. Ihr Mann Uwe arbeitet als Schulpastor in der BBS Buxtehude und die Pastorin freut sich, dass beide nun im selben Kirchenkreis tätig sind. Vor der Zeit in Neu Wulmstorf teilte sich das Ehepaar mehr als 18 Jahre eine Stelle in Rotenburg.In Neu Wulmstorf hat die Pastorin mit ihrer Kollegin Ruth Stalmann-Wendt aus Elstorf die Sommerkirche angeschoben, hat Teamer in ihre Konfirmanden-Arbeit integriert, die Kinder-Kirche übernommen, Film-Gottesdienste und Gemeindefahrten angeboten und liebte die "gelebte Ökumene" mit vielen Veranstaltungen. Für den Kirchenkreis Hittfeld war sie Beauftragte für Lektoren und Prädikanten und stellvertretende Vorsitzende im Kita-Verband Hittfeld.In der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Fredenbeck wird Heide Wehling-Keilhack am Sonntag, 14. April, von Superintendent Dr. Martin Krarup in ihr Amt eingeführt.