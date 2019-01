"Heißes Jahr" für die Feuerwehren aus Horneburg / Kameraden geehrt

Von einem im wahrsten Wortsinn "heißen Jahr 2018" sprach Arnd von Bargen, stellvertretender Gemeindebrandmeister der Feuerwehren der Samtgemeinde Horneburg, jetzt bei der Versammlung der Horneburger Feuerwehren in Dollern. Die Zahl der Brandeinsätze habe mit insgesamt 64 gegenüber nur 25 Einsätzen im Jahr zuvor eine ganz neue Dimension erreicht.Feuerwehr aktuellUnter anderem mussten die freiwilligen Retter brennende Container und Papierkörbe sowie das Wohnhaus einer Familie löschen, nachdem zuvor ein brennendes Fahrzeug eine Kettenreaktion ausgelöst hatte. In einem anderen Fall seien von einem Feuerteufel große Mengen Brandbeschleuniger benutzt worden, um ein Gebäude in Brand zu setzen."Brandstiftung ist kein Kavaliersdelikt", betonte Arnd von Bargen. Das große Gefahrenpotenzial sowohl für die Bürger als auch für die Einsatzkräfte könne durch nichts gerechtfertigt werden.Insgesamt lag die Brandschadenssumme im vergangenen Jahr bei ca. 700.000 Euro. Dem gegenüber stehen Werte in Höhe von rund 3 Mio. Euro, die durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute erhalten werden konnten. Stark angestiegen seien zudem die Einsatzzahlen der Notfallgruppen. Insgesamt mussten 40 Einsätze abgearbeitet werden, in zehn Fällen handelte es sich um Reanimationen. Zugenommen haben ebenfalls die Brand- und Sicherheitswachen. Insgesamt 48 Mal waren die Ehrenamtlichen im Einsatz.Leider sei auch die Zahl der Fehlalarme stark angestiegen - von nur acht im Jahr 2017 auf 26 im vergangenen Jahr. Fast halbiert habe sich dagegen mit 72 Einsätzen die Zahl der Hilfeleistungen im Jahr 2018. Die Ursache dafür sei u.a., dass es keine größeren Unwetter gegeben habe, so der stellvertretende Gemeindebrandmeister.Insgesamt sind 219 Feuerwehrleute in der Samtgemeinde aktiv, das sind sieben mehr als im Jahr 2017. Der Altersdurchschnitt lag bei 34,8 Jahren, während er in 2017 noch bei 36 Jahren lag. Dies zeige, wie erfolgreich und wichtig die Jugendarbeit sei, die mit der Gründung einer Kinderfeuerwehr weiter ausgebaut werden konnte.Die Jugendfeuerwehren haben insgesamt 58 Mitglieder, davon 47 Jungen und 11 Mädchen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 13,12 Jahren.(Nottensdorf) mit der Ehrennadel in Bronze des LandesfeuerwehrverbandesBastian Lührs, Oliver Kerp, Michael Bahr, Meike Nagel, Jens Westphal, Benjamin Nagel, Torben Schulze, Jan Lüchau, Ralf Bansemer, Harm Augustin, Heiko Westphal, Nils Trucewitz, Christian Bierwirth und Jörg BartschJürgen Blech, Bernd Seitz, Johann Ehlers, Dietmar Dalchau und Klaus KehnKlaus Dittmer