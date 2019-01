Hier soll künftig wieder "die Post abgehen"

Viel Tradition, wenig Mitglieder: Der Postsportverein Stade sucht Nachwuchs



Kostenloses "Kennenlern-Training"

Hier soll in Zukunft wieder richtig "die Post abgehen": Der Postsportverein (PSV) Stade sucht neue Mitglieder. Vor allem die Tennissparte könne eine Verjüngung vertragen, meint Günter Augustin, Kassenwart des Vereins und zugleich Abteilungsleiter Tennis. Ausschau hält der Vorstand nach neuen Mitgliedern aus allen Altersgruppen, im Visier hat man aber vor allem Jugendliche, die sich für den "weißen Sport" begeistern (siehe Kasten). Die Postsportler können auf eine lange Tradition zurückblicken: Ihr Verein besteht bereits seit 1934. Mit dem "gelben Riesen" hat der PSV allerdings nichts mehr am Hut."Wir haben bereits wiederholt über eine Namensänderung nachgedacht, aber die Alternativen waren bisher nicht überzeugend", sagt Augustin. In dem einst von Postboten und Schalterbeamten gegründeten Betriebssportverein gebe es längst keine Post-Beschäftigten mehr: "Wir haben nur noch ein paar Rentner, die früher bei der Post gearbeitet haben." Er selbst halte den Vereinsnamen nicht mehr für zeitgemäß, aber das sei eben seine persönliche Ansicht.Vorbei sind auch die Zeiten ständig steigender Mitgliederzahlen. In seinen besten Jahren hatte der PSV fast 800 Sportler in seiner Kartei geführt. Jetzt sind es nur noch 151 Mitglieder. Entsprechend sei auch die Zahl der Sparten geschrumpft, so Augustin: "Früher hatten wir unter anderem Schießen, Kegeln, Gymnastik und Boxen im Angebot." Das Bowling-Team trat sogar in der Bundesliga an.Übrig geblieben sind drei Sparten: Fußball, Tischtennis und eben Tennis. "Unsere Fußball-Abteilung besteht allerdings nur aus einer Mannschaft", berichtet Augustin. Die Kicker hätten sich vor drei Jahren neu formiert und bereits zum zweiten Mal in Folge den Aufstieg geschafft. Dem Team, das jetzt in der dritten Kreisklasse spielt, gehören sechs junge Syrer an. "Wir leisten so auch Integrationsarbeit", meint Augustin. Die PSV-Fußballer hätten zwar einen etwas rustikalen Spielstil, seien aber eine ganz tolle Truppe.Äußerst erfolgreich unterwegs sind die Tischtennisspieler mit ihren sechs Mannschaften. Die 1. Herrenmannschaft belegt derzeit den dritten Tabellenplatz in der Landesliga und stellt so etwas wie das Aushängeschild des Vereins dar. Sechs Mannschaften nehmen am Punktspielbetrieb teil, trainiert wird in der Sporthalle der ehemaligen Grundschule Hahle.Die dritte Sparte ist im Moment das Sorgenkind des Vereins: Die Tennis-Abteilung ist von einst 240 auf weniger als 50 Mitglieder geschrumpft, von denen die meisten zudem deutlich jenseits der 50 sind. Der Verein hat bereits im vergangenen Jahr einen von vier Tennisplätzen mangels Auslastung vorläufig "stillgelegt".Es sei ein Jammer, so Augustin: Der Verein habe ein tolles Clubhaus, eine schöne Tennisanlage, aber leider zu wenig Mitglieder, die das nutzen. "Früher herrschte hier reger Betrieb und man fand auch spontan immer einen Partner für ein Match." Zwei Stunden auf einen freien Court zu warten, sei normal gewesen. "Jetzt herrscht hier oftmals gähnende Leere."Je weniger Mitglieder, umso schwieriger wird es auch, die Kosten für die Unterhaltung der Tennisplätze zu stemmen. Um für die Tennisabteilung neue Mitglieder zu gewinnen, wollen die Postsportler in der Sommer-Saison eine Werbeaktion starten: Interessenten können an einem kostenlosen "Kennenlern-Training" teilnehmen. Die Schläger stellt der Verein. Wer sich danach entscheidet, dem PSV beizutreten, erhält Sonderkonditionen beim Mitgliedsbeitrag.Um die Zukunft des Vereins zu sichern, liegt der Fokus vor allem auf jugendlichen Tennis-Cracks oder solchen, die es werden wollen. "Trainer stehen genug bereit", sagt Spartenleiter Günter Augustin, der selbst ehrenamtlich kostenlose Übungsstunden erteilt. Außerdem arbeite man mit einer Tennisschule zusammen: "Wer den Sport etwas ambitionierter betreiben will, kann auch dieses Angebot nutzen." Augustin hat besonders den Ortsteil Ottenbeck im Blick: "Unsere Tennisanlage befindet sich im Gewerbegebiet an der Nikolaus-Otto-Straße. Das ist von Ottenbeck aus nur ein Katzensprung."• Weitere Infos auf der Homepage: www.postsportverein-stade.de. Interessenten können sich an Günter Augustin (( 0170 - 3170524) oder an den PSV-Vorsitzenden Peter Wahlen(( 04141 - 45573) wenden.Vereine gesuchtSind Sie auch Mitglied in einem kleinen Stader Verein, der nicht im Rampenlicht steht und doch in der Öffentlichkeit bekannter werden sollte? Oder - wenn kein offizieller Verein - sind Sie Mitglied in einer Interessengemeinschaft oder einem festen Zusammenschluss? Suchen Sie neue Mitstreiter und Mitglieder?Dann melden Sie sich in der Redaktion. Die Neue Stader stellt Ihren Verein bzw. Ihre Interessengemeinschaft und die Themen gerne vor.Per E-Mail: joerg.dammann@kreiszeitung.net, Neue Stader, Hinterm Hagedorn 4, 21682 Stade.