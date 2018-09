Hunderte demonstrierten gegen Kohlekraftwerk in Stade

Unter dem Motto "Wir lassen uns nicht verkohlen" gingen am Samstagvormittag rund 650 Menschen auf die Straße und demonstrierten in der Stader Innenstadt gegen den vom Chemiekonzern Dow geplanten Bau eines Kohlekraftwerks in der Hansestadt. Die Protestaktion, an der sowohl Aktivisten verschiedener Umweltverbände als auch zahlreiche Stader aller Generationen teilnahmen, fand im Rahmen des globalen Aktionstags „Rise For Climate“ (Steh auf fürs Klima) statt.Heiner Baumgarten, Vorsitzender des BUND Niedersachsen, wünschte sich u.a. mehr mutige Politiker, die sich gegen das Kohlekraftwerk und somit für den Klimaschutz einsetzen. Man werde am Ball bleiben, so lange die Kraft reiche, um den Bau des Kohlekraftwerks in Stade zu verhindern, so Baumgarten.Mehr zur Demo lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT sowie ab Dienstagabend online.