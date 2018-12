"Ich würde es wieder tun"

Stader Blutspendedienst-Chef Klaus Scheele (69) verabschiedet sich schweren Herzens aus dem Ehrenamt

Blut zu spenden kann Leben retten: Nach einem schweren Autounfall, bei dem er selbst auf Blutkonvserven angewiesen war, weiß Klaus Scheele (69) aus Hammah dies selbst nur zu gut. Die persönliche Erfahrung einer medizinischen Notfall-Situaltion ist nur ein Grund für sein jahrzehntelanges Engagement im Blutspendedienst. Aus gesundheitlichen Gründen scheidet er nun aus dem Ehrenamt aus.Der gelernte Schlachter, der in Wischhafen in Nordkehdingen zur Welt kam und später als Soldat, Lastwagenfahrer und Vorarbeiter in der Chemie-Industrie arbeitete, trat 1974 in den Rotkreuz-Sanitätsdienst ein. Im Jahr 1976 engagierte er sich beim Jahrhundert-Hochwasser als Sturmfluthelfer an der Elbe.Bedingt durch einen Umzug trat er Anfang der 1990er Jahre dem DRK-Ortsverein Stade bei. Dort half er regelmäßig beim Blutspendedienst. Tische und Stühle im Blutspende-Raum aufstellen sowie Speisen und Getränke für die Spender vorzubereiten, gehörten zu seinen Aufgaben. Seit 2011 leitete er den Blutspendedienst in Stade, koordinierte Termine und den Personaleinsatz der Freiwilligen. Monatlich sammelt Scheele mit seinen Helfern rund 100 Blutspenden. Der vierfache Vater und siebenfache Großvater spendete zudem selbst häufig den wertvollen "Lebenssaft"."Wie wichtig das ist, ist mir seit einem schweren Verkehrsunfall bewusst", sagt der Vorzeige-Ehrenamtliche. Im Jahr 2009 - am ersten Advent - verunglückte er schwer als Beifahrer eines Pkw. Scheele erlitt einen dreifachen Beinbruch, seine Ehefrau Marita (58) lag nach einem Schädelbasisbruch längere Zeit im Koma, eine gemeinsame Freundin verstarb bei dem Unglück. Die überlebenden Unfallopfer erhielten Spenderblut.Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, unter anderem wegen eines Herzleidens, übergibt Scheele die Blutspendedienst-Leitung zum Jahreswechsel an Anette Uhding (55). "Wenn ich körperlich noch dazu in der Lage wäre, hätte ich den Job gerne noch einige Jahre gemacht", sagt Scheele. Und: "Trotz des hohen Zeitaufwands würde ich es immer wieder tun."Nächster Blutspendetermin am Freitag, 25. Januar, 15.30 bis 20 Uhr, beim DRK, Am Hofacker 16, in Stade.