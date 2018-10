Ideenwerkstatt für Jugendliche in Stade

Think Tank im Schwedenspeicher geht neue Wege





Die Ideenwerkstatt Think Tank der Museen Stade geht neue Wege. Nicht vorrangig das inhaltliche Thema, sondern die Form bestimmt die vier Dienstagsrunden im November, jeweils um 17.30 bis 18.30 Uhr.Im Schwedenspeicher steht ein Medientisch, an dem Texte, Sprachaufzeichnungen, Bilder und Videos sowie Zeichnungen hinterlassen werden können. Am 6. November werden Texte, am 13. November Töne, am 20. November Bilder und Videos und am 27. November Zeichnungen gesucht, die einen besonderen Blick auf Stade werfen.Zu den verschiedenen Terminen werden individuell bedeutsame Schnipsel gesammelt: Fernes Hundegebell, die unscheinbare Straßenkreuzung, die Anfahrtsskizze für einen Besucher oder die Partyankündigung im Treppenhaus.Das Herbstangebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene.Ein Think Tank findet am Sonntag, 25. November, 15 Uhr, im Elbe Klinikum statt. Thema: "Klinikum multimedial - von Herztönen, Stationsplänen, Vordrucken und Krankenhaus-TV".Kontakt: Matthias Weber, Tel. 0162 - 7643697.