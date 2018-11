Infoabend zum Thema Lese-Rechtschreibschwäche

Deutschlandweit können 7,5 Mio. Menschen gar nicht oder nicht gut lesen und schreiben. Wie kann Betroffenen am besten geholfen werden? Über dieses wichtige Tabuthema soll es bei einem Infoabend am Donnerstag, 15. November, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Horneburg, Lange Straße 38, gehen.Frank Jablonsky und Kristin Garrn-Eckhoff vom Regionalen Grundbildungszentrum am Standort Stade sowie Ralf Schmidt-Buchholz vom Logoteam Stader Land informieren u.a. über die Möglichkeiten und Erfahrungen, die sie gemacht haben.Die Selbsthilfegruppe „Wortblind“ aus Lüneburg ist ebenfalls vor Ort, um über eigene Erfahrungen und Probleme im Alltag und in der Gesellschaft in Bezug auf Lese- und Rechtschreibschwäche zu berichten.Ziel des Infoabends sei einerseits, Betroffenen Mut zu machen, ihr Schwäche zuzugeben und zu beheben, sagt Mehrgenerationenhaus-Leiterin Daniela Subei. Zudem sollen Mitwissende (Freunde, Angehörige, Kollegen oder Nachbarn) ins Boot geholt werden. Auch sie sollten wissen, wo Betroffene Hilfe bekommen, so Subei.• Nähere Infos und Hilfe zum Thema gibt es auch direkt bei Kristin Garrn-Eckhoff unter Tel.: 01520 - 5450425.