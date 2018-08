Italienischer Abend in Horneburg

Italienisches Flair in Horneburg können Besucher wieder am Freitag, 24. August, ab 19 Uhr auf dem Platz am Burgmannshof erleben. Bei Live-Musik vom Duo Italo aus Hamburg servieren die Teams des Eiscafés Dante, des Hol' ab Getränkemarktes und des neuen Cafés Gretchens italienische Köstlichkeiten und leckere Weine.Veranstaltungsmanagerin Vanessa Heider ruft außerdem alle Besitzer italienischer Oldtimer dazu auf, mit ihren Fahrzeugen in die Horneburger Ortsmitte zu kommen. Im vergangenen Jahr waren beim ersten italienischen Abend mehrere Oldtimer-Fans vorgefahren und rundeten das Bild vom "Little Italy" ab.