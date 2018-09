Jahrmarktzeit in der Stader Altstadt

Am Sande , Am Sande , 21682 Stade DE

sb. Stade. Noch bis Montag, 24. September, ist in der Stader Altstadt Jahrmarkt: Auf dem Platz "Am Sande", am Pferdemarkt und in den Stichstraßen laden Schausteller im Rahmen des Herbstmarktes zum Karussellfahren, Entenangeln, Pfeilwerfen, Loseziehen und zum Schlemmen ein. Los geht das bunte Spektakel an allen Tagen vormittags um 11 Uhr.