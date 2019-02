Kinder für Bücher begeistern

Der Verein "Stade liest" hat sich die Leseförderung auf seine Fahnen geschrieben

Dieser Verein hat sich die Leseförderung - oder besser gesagt: den Spaß am Lesen - auf seine Fahnen geschrieben: Seit 1997 gibt es "Stade liest". In diesen 22 Jahren hat die kleine Schar Ehrenamtlicher aus diesem Verein jede Menge auf die Beine gestellt. Unzählige Kinder in der Hansestadt nahmen an den Aktionen von "Stade liest" teil und viele davon ließen sich dadurch für eine spannende, unterhaltsame und oft auch lehrreiche Sache begeistern: der Lektüre eines Buches. Für seine Aktivitäten heimste der Verein 2007 sogar den Deutschen Vorlesepreis ein."Stade liest" - das ist längst zu einem Markenzeichen in der Stadt geworden. Fast schon als legendär lassen sich die sommerlichen Spielplatzlesungen bezeichnen. Zwei Wochen lang finden auf der Erleninsel abendliche Vorleseaktionen statt. Eine große Decke wird ausgebreitet, auf der die jungen Zuhörer Platz nehmen und den Worten der Geschichtenerzähler lauschen können. Seit ein paar Jahren werden die Geschichten sogar zweisprachig vorgetragen. Die Kinder finden es toll, mal ein paar Sätze Französisch, Arabisch oder Holländisch zu hören.Zum festen Angebot von "Stade liest" gehört auch der alljährliche "Gruselabend", zu dem jeweils eine Grundschulklasse in die Stader Jugendherberge eingeladen wird. In einem Gewölbekeller werden schaurige Geschichten vorgetragen und anschließend geht es auf Nachtwanderung. Ein weiterer wichtiger Baustein der Vereinstätigkeit ist das Bilderbuch-Kino, das jeden zweiten Freitag im Monat im Pavillon im Bürgerpark für Kita-Gruppen ausgerichtet wird. "Dafür drucken wir sogar Eintrittskarten", sagt Vereinsvorsitzende Karin Münz: "Die Kinder sind dann mächtig stolz, wenn sie die Kärtchen zu Hause ihren Eltern zeigen." Interessierte Kindergärten können sich bei Karin Münz anmelden: karinmuenz@stade-liest.de."Auf die gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten legen wir viel Wert", sagt Münz. Schließlich könne man gar nicht früh genug damit anfangen, bei Kindern das Interesse an Büchern zu wecken. Daher schwärmen regelmäßig "Vorlesepaten" aus, um den Kindern auf altersgerechte Weise die Welt der Literatur nahezubringen. Diese Paten betreuen jeweils zu zweit eine Einrichtung und gehen regelmäßig in die Kitas, um Geschichten vorzulesen. Im Gepäck haben sie sogenannte Büchertaschen, die prall gefüllt mit Bilder- und Kinderbüchern sind. "Wir suchen noch neue Vorlesepaten", sagt Kristin Kehr. Wer mitmachen möchte, kann sich an sie wenden: k.kehr@posteo.de.Aber auch die etwas älteren Schüler hat der Verein im Blick: "Wir haben im vergangenen Jahr ertmals ein Projekt an der Realschule durchgeführt", berichtet Kehr. Siebtklässlern sei die Buchreihe "Carlsen Clips" vorgestellt worden. "Es handelt sich um Titel, die in Jugendsprache geschrieben und nicht so umfangreich sind", so Kehr. Die Reihe befasse sich mit Themen aus dem Alltag von Jugendlichen: "Es geht unter anderem um soziale Medien, sexuelle Identität und Mobbing." Daneben halte "Stade liest" noch viele weitere Angebote - auch für Erwachsene - vor, so Karin Münz: "Wer uns unterstützen will, ob mit ehrenamtlicher Arbeit oder mit einer Geldspende, ist immer willkommen."• www.stade-liest.deSind Sie auch Mitglied in einem kleinen Stader Verein, der nicht ständig im Rampenlicht steht und doch in der Öffentlichkeit bekannter werden sollte? Oder - wenn kein offizieller Verein - sind Sie Mitglied in einer Interessengemeinschaft oder einem festen Zusammenschluss? Suchen Sie neue Mitstreiter und Mitglieder?Dann melden Sie sich in der Redaktion. Die Neue Stader stellt Ihren Verein bzw. Ihre Interessengemeinschaft und die Themen gerne vor.Per E-Mail: joerg.dammann@kreiszeitung.net, Neue Stader, Hinterm Hagedorn 4, 21682 Stade.