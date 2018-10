Kindertheater Pina Luftikus zeigt "Ein Mond für die Prinzessin" in Buxtehude

Im Rahmen des Internationalen Märchenfestivals in Buxtehude vom 20. bis 28. Oktober zeigt das Theater Pina Luftikus am Dienstag, 23. Oktober, um 10.30 und um 16 Uhr das Schauspiel- und Objekttheaterstück "Ein Mond für die Prinzessin" im historischen Rathaus in Buxtehude.Das Stück für Kinder ab vier Jahren, frei nach der Erzählung von James Thurber, handelt von Prinzessin Leonore, die aus Langeweile zu viele Himbeertörtchen gegessen und davon Bauchweh bekommen hat. Sie glaubt nun, dass nur der Mond sie wieder gesund machen kann. Ihr Vater, der König, ruft umgehend seine Minister, damit sie Leonore den Mond vom Himmel holen. Doch der Mond ist für diese Herren zu weit weg, zu groß und womöglich aus Schimmelkäse. Da wird der König traurig, aber der Narr hat eine Idee.Erzählt und gespielt wird die heitere Geschichte von der königlichen Goldschmiedin Fiona Silberstern alias Petra Jaeschke. Dauer: ca. 45 Minuten.• Die Eintrittskarten kosten acht Euro.