Knapp 300 Feuerwehrleute übten den Ernstfall

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Henning Klensang koordinierte am vergangenen Samstagvormittag eine große Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung in der Festung Grauerort. Knapp 300 Einsatzkräfte stellten ihr Können unter Beweis. Mehr dazu lesen Sie am kommenden Mittwoch im WOCHENBLATT sowie ab Dienstagabend online.