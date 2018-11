Krippen aus fernen Ländern in Stade

Ausstellung in der Kirche St. Cosmae / Vortrag der Sammlerin zur Eröffnung



Die traditionelle Krippenausstellung der St.-Cosmae-Kirchengemeinde in Stade ist jährlich ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit. Krippen aus Afrika, Lateinamerika und Asien präsentiert die Gemeinde von Donnerstag, 29. November, 16 Uhr, bis Donnerstag, 20. Dezember, in dem Altstadt-Gotteshaus.Die Exponate stammen aus der Sammlung der Familie Ehlers aus Bordesholm bei Kiel. Sammlerin Hilke Ehlers hält am Eröffnungstag, 29. November, einen Krippen-Vortrag. Es erklingt im Rahmen der Reihe "Orgel punkt 4" stimmungsvolle Musik von Kirchenmusiker Martin Böcker.Zu bestaunen gibt es u.a. Krippen aus Kamerun, Ghana, Peru, Mexiko, Israel und China. Die religiösen Kunsthandwerks-Erzeugnisse bestehen aus Materialien wie Reispapier, Ton und Bananenblättern.Die Ausstellung "Krippen aus fernen Ländern" ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Donnerstags um 16 Uhr wird Orgelmusik gespielt. An den Advents-Sonntagen treten jeweils um 17.30 Uhr verschiedene Chöre auf. Mitsingen ist erwünscht.