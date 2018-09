Kugelregatta und Bauernmarkt an der Oste

Tolle Preise beim Geschichtsverein Brobergen



Der Startschuss zur ersten wohltätigen Kugelregatta des Fähr- und Geschichtsvereins Brobergen fällt am Mittwoch, 3. Oktober, um 13 Uhr an der Oste. Parallel zu dem Benefiz-Wettbewerb findet an diesem Tag der beliebte Floh- und Bauernmarkt auf dem Fährgelände statt.Wertvolle Preise, z.B. Helgoland-Fahrten, Stadeum-Konzertkarten und diverse andere Sachpreise gibt es für die Gewinner der Kugelregatta. Auf einer 700 Meter langen Fluss-Strecke werden nummerierte schwimmende Kugeln ins Rennen geschickt. Mit dem Verkaufserlös von zwei Euro je Kugel wird das Hospiz in Bremervörde unterstützt.Der Vorverkauf läuft bis Sonntag, 30. September, in Himmelpforten bei der Kreissparkasse, im Restaurant "Klönstuv" und bei "Buch und Papier Peschel" sowie in Oldendorf bei Edeka Tiedemann. In Brobergen werden die Kugeln freitags, samstags und sonntags im Fährkrug bei dem Wirts-Ehepaar Joachim und Martina Hoops sowie täglich auf der Fähre verkauft.Infos und Anmeldung zur Veranstaltung bei Vorstandsmitglied Antje Rieckmann, Tel. 04140 - 365.