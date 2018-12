Kult geht weiter: Erster Weihnachtsball seit acht Jahren im Fährhaus Kirschenland

Eine Kult-Tradition lebt wieder auf: Am ersten Weihnachtsfeiertag trafen sich gut 700 Partygäste auf Einladung des Teams vom Fährhaus Kirschenland zum legendären Weihnachtsball. Es war die erste Veranstaltung dieser Art seit acht Jahren."Viele haben mich immer wieder gefragt, ob wir einen Weihnachtsball organisieren", sagt Ilir Spaqaj, der die Altländer Traditionsgaststätte 2017 von Wilhelm Stubbe übernommen hatte. Sein Konzept scheint aufzugehen. Die Stimmung war durchweg positiv und Teenies wie Mitvierziger bevölkerten zum Sound der "Radio Nora Band" die Tanzfläche.Viele Besucher waren schon früher regelmäßig beim Weihnachtsball, um schick in Schale Freunde zu treffen, zu tanzen und das alte Jahr zu verabschieden.So wie Carsten und Stefan Beck. Die beiden Brüder aus dem Alten Land fühlten sich auch als Ü-40er noch wohl und freuen sich, dass die Tradition fortgeführt wird. "Wir waren das erste Mal im Alter von 16 Jahren hier und haben keinen Ball ausgelassen", sagt Stefan Beck. Er hofft, dass auch die vom MTV Wisch organisierte Maskerade Ende Januar im Fährhaus Kirschenland wieder so gut angenommen wird wie im vergangenen Jahr.Wie berichtet, hatte der frühere Kirschenland-Chef, Wilhelm Stubbe, keinen Weihnachtsball mehr veranstaltet, nachdem Weihnachten 2010 eine 16-jährige Ballbesucherin in einem Graben in der Nachbarschaft erfroren war.