"Ladies' Circle" in Stade: Kleiner Kreis engagierter Frauen unterstützt soziale Projekte

Stader Club wurde 2004 gegründet



Vereine gesucht 

Sie sind ein kleiner Kreis von Frauen, die fest im (Berufs-)Leben stehen: 18 Mitglieder umfasst der Stader Ableger des Serviceclubs "Ladies' Circle" - und viel mehr sollen es auch nicht werden. Das habe nichts mit elitärem Denken zu tun, so Präsidentin Sarah-Ann Staeglich, doch je größer solch eine Runde sei, um so eher blieben die persönlichen Kontakte auf der Strecke. Und gerade auf diesen persönlichen Austausch werde Wert gelegt. Bekannt sind die Ladies in Stade vor allem durch eine Aktion, die sie jedes Jahr vor Weihnachten ausrichten: Sie verkaufen Adventskalender. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zugute.Wer jetzt spontan Lust hätte, bei den engagierten Damen mitzumischen: So einfach beitreten kann man dem "Ladies' Circle" nicht. "Neue Damen nehmen wir nur auf Empfehlung von Mitgliedern auf", berichtet die Präsidentin. Nach einer kurzen "Probezeit" werde dann geschaut, ob es passt. "Weil wir ja kein großer Verein sind, muss die Chemie untereinander schon stimmen." Zu den Grundprinzipien des Clubs, der seinen Ursprung im Jahr 1930 in England hat, zählen das freundschaftliche Miteinander und die Anerkennung anderer Meinungen. Auch wenn bei bestimmten Themen unterschiedliche Auffassungen bestehen, ist der gegenseitige Umgang von Toleranz und Respekt geprägt.In diesem Geist finden auch die Zusammenkünfte statt. Die Frauenrunde trifft sich zweimal im Monat, um sich untereinander auszutauschen. Bei diesen Treffen hält jeweils eine andere Lady einen Vortrag zu einem selbst gewählten Thema. Anschließend wird darüber diskutiert. "Diese Vortragsabende sind eine große Bereicherung für uns", sagt Staeglich: "So erhält man die Gelegenheit, bestimmte Aspekte unter einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten." Andere Sichtweisen kennenzulernen und zu akzeptieren, entspreche dem Grundgedanken der Organisation.Wichtigstes Leitprinzip des Ladies' Circle ist aber nach wie vor der Hilfsgedanke. "Das gesellschaftliche Engagement ist ein wichtiger Eckpfeiler", sagt Staeglich. Die Damen unterstützen die verschiedensten Projekte, mit denen Menschen in Not geholfen wird, und fördern Aktionen im sozialen Bereich. So flossen die Einnahmen aus dem letzten Adventskalender-Verkauf, der im Vorjahr bereits zum zwölften Mal stattfand, u.a. an die Vereine "Stade liest" und "ZinKKO". Der eine Verein betreibt Leseförderung, der andere will die Chancengleichheit von Kindern durch gezielte Bildungsangebote stärken. eine Spende ging auch wieder an "Kinderlicht e.V.", der Trägerverein der Stader Klinikclowns.Eine finanzielle Förderung seitens des Stader "Ladies' Circle" erhielten aktuell auch die Samba-Trommel-AG an der Grundschule am Burggraben in Stade, das vom Gefangenenfürsorge-Verein initiierte Vater-Kind-Projekt an der Justizvollzugsanstalt Bremervörde sowie die Aktion "Schule ohne Rassismus" an der Oberschule Nordkehdingen. "Diese Hilfe bedeutet uns neben dem gemeinsamen Miteinander sehr viel", sagt Staeglich. Das Motto des Clubs heiße schließlich "Friendship and Service" (Freundschaft und Hilfsbereitschaft).Der "Ladies' Circle" (LC) stellt gewissermaßen das weibliche Pendant zum Serviceclub "Round Table", in den nur Männer aufgenommen werden. LC bezeichnet sich selbst als eine "internationale Organisation junger Frauen". Der Begriff "jung" wird dabei ernst genommen: Im Alter von 45 Jahren muss eine Lady laut Satzung aus dem Club ausscheiden und nimmt als "Past Member" nicht mehr am aktiven Clubleben teil.Der Stader "Ladies' Circle" wurde 2004 gegründet und trägt die Vereins-Nummer 59. Die Mitglieder des Stader Clubs kommen aus den unterschiedlichsten Berufszweigen von der Krankenschwester bis zur Rechtsanwältin. Deutschlandweit sind 1.000 Frauen beim "Ladies' Circle" aktiv.• Weitere Infos: www.lc59.de, www.ladiescircle.deSind Sie auch Mitglied in einem kleinen Stader Verein, der nicht im Rampenlicht steht und doch in der Öffentlichkeit bekannter werden sollte? Oder - wenn kein offizieller Verein - sind Sie Mitglied in einer Interessengemeinschaft oder einem festen Zusammenschluss? Suchen Sie neue Mitstreiter und Mitglieder?Dann melden Sie sich in der Redaktion. Die Neue Stader stellt Ihren Verein bzw. Ihre Interessengemeinschaft und die Themen gerne vor.• Per E-Mail: joerg.dammann@kreiszeitung.net, Neue Stader, Hinterm Hagedorn 4, 21682 Stade.