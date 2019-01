Landkreis Stade: Die Rechte der Frauen in Deutschland

Flyer des Landkreises informiert Zugewanderte

Für zugewanderte Frauen, die neu im Landkreis Stade ankommen und kein Deutsch oder Englisch verstehen, hat die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Anne Behrends, den Flyer "Stark und selbstbewusst - Meine Rechte als Frau in Deutschland" in mehreren Sprachen herausgegeben. Darin erklärt sind Regeln und Werte, die sich von denen unterscheiden, die Frauen aus arabischen oder afrikanischen Ländern kennen. Als Beispiel seien Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit oder die Freiheit der Religionswahl genannt, geschrieben in kurzen und verständlichen Sätzen.Außerdem wird häusliche Gewalt thematisiert, ebenso Zwangsheirat, Gewalt im Namen der Ehre und sexuelle Gewalt. Die Leserin erfährt, dass Gewalt in jedem Fall tabu ist und bestraft wird. Wer betroffen ist, soll sich dazu ermutigt fühlen, eines der kostenlosen Beratungsangebote zu beanspruchen. Der Flyer enthält dazu wichtige Informationen, wie beispielsweise Beratungsstellen, Adressen und Telefonnummern.Die Flyer sind in Arabisch, Persisch, Englisch und Französisch erhältlich. Die Inhalte des Flyers sind auch als QR-Code zum Download online abrufbar unter www.gleichstellung-landkreis-stade.de. Erhältlich sind die mehrsprachigen Versionen auch direkt bei Anne Behrends im Kreishaus in Stade (Am Sande 2, Tel. 04141 12-1005).Mitgewirkt haben bei dem Flyer die AWO-Migrations- und Integrationsberaterin Gaby Siedentopf, die Sprachmittlerin Fatimeh Asakareh und die Präventionsbeauftragte der Polizei Stade, Svenja Wigger.