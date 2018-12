Lichterkönigin der Herzen rührte das Publikum in Stade

Lucia - der Star des Advents strahlt in Schulen, Kitas und Seniorenheimen



Der Besuch der Lichterkönigin "Lucia" aus der schwedischen Partnerstadt Karlshamn hat in Stade schon seit gut drei Jahrzehnten Tradition: Die meisten kennen den Mädchenchor von den Auftritten auf dem Stader Weihnachtsmarkt oder von den abendlichen Kirchenkonzerten in St. Cosmae. Doch von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, singt sich die Majestät mit dem Lichterkranz aus flackernden Kerzen tagsüber in die Herzen von Kindern und Senioren.Während ihres Aufenthaltes in Stade besuchten die "Lucia"-Sängerinnen u.a. die Freie Waldorfschule und die Förderschule Ottenbeck, die Kindertageseinrichtung im Altländer Viertel, die Montessori-Grundschule an der Hohenfriedberger Straße sowie Altenheime.Mit besonderer Spannung und Freude wurden die Sängerinnen am Freitagvormittag im DRK-Alten- und Pflegeheim an der Wendenstraße erwartet. Im geräumigen Foyer brachten die in weiße Gewänder gekleideten jungen Frauen Weihnachts-Hits wie "Santa Lucia" zum Gehör. Einige der Zuhörer waren zu Tränen gerührt über die ergreifende Darbietung, die ihnen den Advent verschönerte.Bettlägerige Heimbewohner wurden für kleine persönliche Konzerte in ihren Zimmern besucht.Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen gab es Gelegenheit zum Austausch. Eine Dolmetscherin war dabei und nahm das Lob des Publikums entgegen: "Ihr habt wunderschön gesungen, Mädchen. Kommt nächstes Jahr bitte wieder."