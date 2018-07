Liebe ist stärker als Bürokratie

Schleichende Rückkehr der Romantik-Schlösser an der Hohentorsbrücke in Stade

Viele Pärchen waren sauer, als die Stadt Stade Anfang Februar die Liebesschlösser an der Hohentorsbrücke über dem Burggraben am Bahnhof abmontieren ließ. Durch die beschrifteten bunten Vorhängeschlösser, mit denen sich Paare öffentlich ihre gegenseitige Zuneigung bekunden, habe das Geländer der historischen Brücke Rostschäden davongetragen: So begründete die Verwaltung seinerzeit den Schritt, den viele Beobachter als zu bürokratisch empfanden (das WOCHENBLATT berichtete). Letztendlich siegt die Liebe: Schleichend kehren die Romantik-Schlösser zurück.Unterdessen lenkte auch die Stadt ein und versprach, die Abnahme in Zukunft vorher öffentlich anzukündigen. Die entfernten Schlösser werden in einem Metallcontainer verwahrt.