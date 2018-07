Liebliche Lange Nacht in Stade

Süffiger Wein und vielfältige kulturelle und musikalische Angebote lockten am Freitag zahlreiche Besucher zur Langen Nacht in die Stader Innenstadt. So wie Weronika Mackowiak und Marcel Hack aus Stade, die einen lieblichen Weißwein aus der Pfalz genossen. Mehr zur Langen Nacht lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT sowie ab Dienstagabend online.