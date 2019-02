Marco Holm ist der neue Nottensdorfer Eierkönig

Eier scheinen Marco Holm zu schmecken. Der Nottensdorfer verspeiste am vergangenen Wochenende deshalb gleich 32 Stück und wurde damit zum neuen Eierkönig des Ortes. Bereits zum zweiten Mal nahm er die Trophäe mit nach Hause.Insgesamt trafen sich am Samstag rund 40 Nottensdorfer im Hof Bellmann, um das traditionelle - vom Männergesangverein und der Feuerwehr Nottensdorf organisierte - Eierschnorren zu begehen. Das Ereignis hat seine Ursprünge in den 1930er-Jahren. Seinerzeit zogen Knechte und Mägde um die Wintersonnenwende mit Musik von Haus zu Haus, um Speisen zu „erschnorren“. Dieser Brauch hat sich in der Samtgemeinde Horneburg nur in Nottensdorf gehalten und wird seitdem als Tradition gepflegt.Zum großen Abschlussessen mit einem Eierbüffet im Hof Bellmann kamen rund 100 Nottensdorfer zusammen.