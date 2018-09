"Mein Dorfbäcker" in Himmelpforten feiert Jubiläum

Handwerksmeister Carsten Richter führt durch seinen Betrieb / Fest am Samstag, 29. September, 14 bis 18 Uhr





Seit 25 Jahren gibt es die Bäckerei Richter in Himmelpforten. Zum Jubiläum laden Bäcker- und Konditormeister Carsten Richter (47) und seine Ehefrau Andrea (47) am Samstag, 29. September, von 14 bis 18 Uhr zu einem bunten Fest auf das Firmengelände an der Bahnhofstraße 71 ein.Im Festzelt gibt es Kaffee sowie leckere Toren und Kuchen aus eigener Herstellung. Gäste können beim Backen auch zuschauen: Carsten Richter und sein Team führen am Aktionstag durch die Backstube. Bei aller modernen Technik, die in den Betrieb Einzug gehalten hat, legt das Familienunternehmen "Mein Dorfbäcker Richter" mit seinen insgesamt 90 Mitarbeitern und sieben Filialen noch immer großen Wert auf handwerkliche Produktionsweise. "Wir kaufen keine Tiefkühl-Backwaren hinzu. Von der Brezel bis zum Stollen aus dem Christkinddorf ist alles selbst gemacht", versichert Carsten Richter, der stellvertretender Obermeister der hiesigen Bäcker-Innung ist.Zum Firmengeburtstag der Bäckerei Richter erklingt Live-Musik: Sänger und Gitarrist Jan de Groth aus Oberndorf an der Oste spielt Hits von den Beatles und Co. Seit de Grooth die Lieder der Pilzköpfe aus Liverpool in den frühen 1960er Jahren im Radio hörte, ließ ihn die Musik nicht mehr los und er begann, Gitarre zu spielen und die Songs nachzusingen. Daraus hat sich in den vergangenen 50 Jahren ein Programm entwickelt, das er mit viel Herzblut und großem Können darbietet, egal ob vor großem Publikum oder im kleinen Zuhörerkreis.Auf einem kleinen Markt bieten regionale Geschäftspartner der Bäckerei Richter u.a. Honig, Eier und den Schnaps "Kleiner Rabauke" aus Groß Sterneberg an.Ehrenamtliche der Aktion "Fair geht vor" sind mit einem Bücherbasar für den guten Zweck dabei.Andrea und Carsten Richter, die selbst zwei Söhne (16 und 14) haben, heißen zum Fest ausdrücklich Kinder willkommen. Für die Jüngsten gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Tolle Preise beim Gratis-Gewinnspiel



Zum Jubiläum veranstaltet die Bäckerei Richter ein Gratis-Gewinnspiel. Teilnehmer müssen das Gewicht eines Riesen-Brotes möglichst genau schätzen. Es gibt attraktive Preise - vom Frühstücksgutschein und Warengutschein bis zur Torte. Wie schwer ist das Riesen-Brot?