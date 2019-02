Menschen in Stade lieb gewonnen

Die Basketballabteilung des VfL Stade hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Joan Rallo Fernández vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der Katalane bleibt dem VfL bis 2021 erhalten, eine darüber hinausgehende Zusammenarbeit wird angestrebt. Vorstand und Teammanagement freuen sich über die Zusage des 34-jährigen Basketballlehrers.„Wir sind von der Arbeit Joans vollends überzeugt“, so Sönke Bergmann vom Teammanagement der 1. Herrenmannschaft. „Zudem sind wir mit dem Anspruch, Kontinuität auf die Trainerposition zu bringen, in die Saison gegangen. Dem können wir nun endlich gerecht werden und uns voll und ganz der Weiterentwicklung des Basketballs in Stade widmen.“Fernández wird weiterhin als Head Coach der Regionalliga-Mannschaft fungieren und ab der kommenden Saison noch aktiver im Jugendbereich mitwirken. „Um in der Regionalliga weiter konkurrenzfähig bleiben zu können, brauchen wir sein Know-how noch stärker in der Abteilung“, stellt Präsident Carsten Brokelmann heraus. Fernández wird daher hauptverantwortlich eine Jugendmannschaft coachen und mit der Aufgabe betraut, die Verbindung zwischen zweiter und erster Herrenmannschaft zu intensivieren. Darüber hinaus soll es weiter Trainerfortbildungen und Individualtrainings für Talente geben. Glücklich gibt sich auch der Coach: „Ich habe Stadt, Verein und die Menschen in Stade wirklich lieb gewonnen. Unsere Fans sind großartig, die Jugendtrainer machen einen tollen Job und die ehrenamtlichen Funktionsträger versuchen täglich, das Beste für uns alle herauszuholen.“